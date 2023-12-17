В Одесі терміново необхідні донори крові — як долучитися

Жінки здають кров. Фото: УНІАН

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 18 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00

2(+) п'ять людей

3(+) п'ять людей

4(-) дві людини

Громадяни України або ВНЖ/посвідка.

Пироговська на 9:00

1(+) шість людей

2(+) дві людини

3(+) десять людей

Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.