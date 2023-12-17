В Одесі терміново необхідні донори крові — як долучитися
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 18 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
Слобідка з 9:00 до 12:00
- 2(+) п'ять людей
- 3(+) п'ять людей
- 4(-) дві людини
Громадяни України або ВНЖ/посвідка.
Пироговська на 9:00
- 1(+) шість людей
- 2(+) дві людини
- 3(+) десять людей
Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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