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В Одессе срочно необходимы доноры крови: как помочь

3 сентября 2023 16:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно необходимы доноры крови
Женщина стала донором крови. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 4 сентября. Необходима помощь людей с первой положительной и отрицательной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как помочь

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может стать донором

  • дееспособный гражданин Украины;
  • в возрасте от 18 лет;
  • прошедшем соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний.

Интервалы между донациями

Мужчины могут сдавать кровь не более 5 раз в год, женщины — не более 4 раз в год. После пяти регулярных донаций рекомендуется перерыв не менее 3 месяцев.

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

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