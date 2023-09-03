В Одесі терміново необхідні донори крові: як допомогти
В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 4 вересня. Необхідна допомога людей із 1-ю позитивною та негативною групою крові.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як допомогти
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може стати донором
- дієздатний громадянин України;
- віком від 18 років;
- який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань.
Інтервали між донаціями
Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки — не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.
Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.