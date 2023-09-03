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В Одесі терміново необхідні донори крові: як допомогти

3 вересня 2023 16:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново необхідні донори крові
Жінка стала донором крові. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилася термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 4 вересня. Необхідна допомога людей із 1-ю позитивною та негативною групою крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як допомогти

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може стати донором

  • дієздатний громадянин України;
  • віком від 18 років;
  • який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань.

Інтервали між донаціями

Чоловіки можуть здавати кров не більше 5 разів на рік, жінки — не більше 4 разів на рік. Після п’яти регулярних донацій рекомендовано зробити перерву не менше 3 місяців.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.

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