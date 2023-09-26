В Одессе срочно необходимы доноры крови: как помочь

Донация крови. Фото: google

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 27 сентября. Необходима помощь людей с первой и второй положительной группой крови, а также третьей отрицательной.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Временные ограничения для донорства

Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия:

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и др. Можно стать донором через 2 недели после выздоровления.

Туберкулез: Рекомендуется ждать 2 года после подтвержденного выздоровления.

Гепатит А: После выздоровления можно стать донором через 1 год (гепатит В и С запрещен).

Татуировка, татуаж, пирсинг: Рекомендуется ждать 6 месяцев.

Хирургические операции После операций (кроме удаления аппендикса и желчного пузыря) рекомендуется ожидать 6 месяцев.

Незначительные оперативные вмешательства Рекомендуется ожидать 1 неделю.

Донором можно стать через 6 месяцев после родов.

Кормление ребенка Рекомендуется ожидать 3 месяца после завершения лактации.

Менструация Донором можно быть через 5 дней после последнего дня менструации.

Прием антибиотиков, противовирусных лекарств: Рекомендуется ждать 2 недели.

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов: 72 часа. Нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.

Прием гормональных таблеток (включая оральную контрацепцию) Донором можно быть, если врач позволяет приостановить прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль, то донором быть можно.

Употребление алкоголя Рекомендуется ожидать 48 часов.

Вакцинация от дифтерии, столбняка и COVID-19: Если вакцины не содержат живых компонентов и вы чувствуете себя хорошо, можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.