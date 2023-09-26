В Одесі терміново необхідні донори крові: як допомогти

Донація крові. Фото: google

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 27 вересня. Необхідна допомога людей із першою та другою позитивною групою крові, а також третьою негативною.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Тимчасові обмеження для донорства

Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії:

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше: Можна стати донором через 2 тижні після одужання.

Туберкульоз: Рекомендується очікувати 2 роки після підтвердженого одужання.

Гепатит А: Після одужання можна стати донором через 1 рік (гепатит В і С — заборонено).

Татуювання, татуаж, пірсинг: Рекомендується очікувати 6 місяців.

Хірургічні операції: Після операцій (крім видалення апендикса та жовчного міхура) рекомендується очікувати 6 місяців.

Незначні оперативні втручання: Рекомендується очікувати 1 тиждень.

Вагітність: Донором можна стати через 6 місяців після пологів.

Годування дитини: Рекомендується очікувати 3 місяці після завершення лактації.

Менструація: Донором можна бути через 5 днів після останнього дня менструації.

Прийом антибіотиків, противірусних ліків: Рекомендується очікувати 2 тижні.

Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів: 72 години. Не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.

Прийом гормональних таблеток (включаючи оральну контрацепцію): Донором можна бути, якщо лікар дозволяє призупинити прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль, донором бути можна.

Вживання алкоголю: Рекомендується очікувати 48 годин.

Вакцинація від дифтерії, правця та COVID-19: Якщо вакцини не містять живих компонентів і ви почуваєтеся добре, можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.