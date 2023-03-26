В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

К сдаче крови необходимо тщательно подготовиться

Донорская кровь группы 2(+) срочно необходима в Одессе на завтра. Сдать его можно на Слободке после регистрации.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

"27 марта на Слободке прием доноров с 9:00 до 12:00. Есть острая потребность в крови 2(+), по меньшей мере 10 человек. Просьба доноров заранее зарегистрироваться",— говорится в сообщении.

Сдать кровь можно после регистрации: https://cutt.us/xKrhG. Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.

Абсолютные противопоказания к донорству:

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и прочее – 2 недели после выздоровления

Туберкулез – 2 года после даты подтвержденного выздоровления

Гепатит А – 1 год после выздоровления (гепатит В и С – полный запрет донорства)

Татуировка, татуаж, пирсинг – 6 месяцев

Хирургические операции – 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря – полный запрет донорства)

Незначительные оперативные вмешательства – 1 неделя

Беременность – 6 месяцев после родов.

Кормление ребенка – 3 месяца после завершения лактации.

Менструация – 5 дней после последнего дня

Прием антибиотиков, противовирусных лекарств – 2 недели

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов – 72 часа

Употребление алкоголя – 48 часов

Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) – 4 недели

Как подготовиться к сдаче крови.

За 72 часа до донации – воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств

За 48 часов до донации – исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

Напомним, в Одессе продолжается акция " Сдай кровь - спаси жизнь". К ней подключились сотрудники Департамента муниципальной безопасности.