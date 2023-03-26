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В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)

26 марта 2023 15:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)
К сдаче крови необходимо тщательно подготовиться
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Донорская кровь группы 2(+) срочно необходима в Одессе на завтра. Сдать его можно на Слободке после регистрации.

Об этом сообщают в Одесском городском совете.

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"27 марта на Слободке прием доноров с 9:00 до 12:00. Есть острая потребность в крови 2(+), по меньшей мере 10 человек. Просьба доноров заранее зарегистрироваться",— говорится в сообщении.

Сдать кровь можно после регистрации: https://cutt.us/xKrhG. Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.

Абсолютные противопоказания к донорству:

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и прочее – 2 недели после выздоровления
  • Туберкулез – 2 года после даты подтвержденного выздоровления
  • Гепатит А – 1 год после выздоровления (гепатит В и С – полный запрет донорства)
  • Татуировка, татуаж, пирсинг – 6 месяцев
  • Хирургические операции – 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря – полный запрет донорства)
  • Незначительные оперативные вмешательства – 1 неделя
  • Беременность – 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка – 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация – 5 дней после последнего дня
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств – 2 недели
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов – 72 часа
  • Употребление алкоголя – 48 часов
  • Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) – 4 недели

Как подготовиться к сдаче крови.

  • За 72 часа до донации – воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
  • За 48 часов до донации – исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
  • яйца
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
  • сладкие магазинные газировки и энергетики
  • шоколад, халва, орехи

Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

Напомним, в Одессе продолжается акция " Сдай кровь - спаси жизнь". К ней подключились сотрудники Департамента муниципальной безопасности.

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