В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)
Донорская кровь группы 2(+) срочно необходима в Одессе на завтра. Сдать его можно на Слободке после регистрации.
Об этом сообщают в Одесском городском совете.
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"27 марта на Слободке прием доноров с 9:00 до 12:00. Есть острая потребность в крови 2(+), по меньшей мере 10 человек. Просьба доноров заранее зарегистрироваться",— говорится в сообщении.
Сдать кровь можно после регистрации: https://cutt.us/xKrhG. Вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Убедитесь, что у вас нет абсолютных или временных противопоказаний.
Абсолютные противопоказания к донорству:
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации / удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Перечень временных ограничений донорства и сроки их действия
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и прочее – 2 недели после выздоровления
- Туберкулез – 2 года после даты подтвержденного выздоровления
- Гепатит А – 1 год после выздоровления (гепатит В и С – полный запрет донорства)
- Татуировка, татуаж, пирсинг – 6 месяцев
- Хирургические операции – 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря – полный запрет донорства)
- Незначительные оперативные вмешательства – 1 неделя
- Беременность – 6 месяцев после родов.
- Кормление ребенка – 3 месяца после завершения лактации.
- Менструация – 5 дней после последнего дня
- Прием антибиотиков, противовирусных лекарств – 2 недели
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов – 72 часа
- Употребление алкоголя – 48 часов
- Прививка живыми вакцинами (БЦЖ, КПК) – 4 недели
Как подготовиться к сдаче крови.
- За 72 часа до донации – воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных лекарств
- За 48 часов до донации – исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Если курите – нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
Напомним, в Одессе продолжается акция " Сдай кровь - спаси жизнь". К ней подключились сотрудники Департамента муниципальной безопасности.