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В Одесі терміново потрібна донорська кров групи 2 (+)

26 березня 2023 15:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі терміново потрібна донорська кров групи 2 (+)
До здачі крові необхідно ретельно підготуватися
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Донорська кров групи 2 (+) терміново необхідна в Одесі на завтра. Здати її  можна на Слобідці після реєстрації.

Про це  повідомляють в Одеській  міській раді. 

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"27 березня на Слобідці прийом донорів з 9:00 до 12:00.  Є гостра потреба в крові 2(+), щонайменше 10 осіб. Прохання донорів заздалегідь зареєструватися",— йдеться у повідомленні. 

Здати кров можна після реєстрації: https://cutt.us/xKrhG. Вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Переконайтеся, що у Вас немає абсолютних або тимчасових протипоказань.

Абсолютні протипоказання до донорства:

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади 
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендиксу та жовчного міхура )
  • Трансплантація органів 

Перелік тимчасових обмежень до донорства та терміни їх дії

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше - 2 тижні після одужання
  • Туберкульоз - 2 роки після дати підтвердженого одужання
  • Гепатит А - 1 рік після одужання (гепатит В і С - повна заборона донорства)
  • Татуювання, татуаж, пірсинг - 6 місяців
  • Хірургічні операції - 6 місяців (видалення органів, окрім апендиксу та жовчного міхура - повна заборона донорства)
  • Незначні оперативні втручання - 1 тиждень
  • Вагітність - 6 місяців після пологів
  • Годування дитини - 3 місяці після завершення лактації
  • Менструація - 5 днів після останнього дня
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків - 2 тижні
  • Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів - 72 години
  • Вживання алкоголю - 48 годин
  • Щеплення живими вакцинами (БЦЖ, КПК) - 4 тижні

Як підготуватися до здачі крові

  • За 72 години до донації - утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків
  • За 48 годин до донації - виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газировки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи 

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

Нагадаємо, в Одесі триває акція "Здай кров — врятуй життя". До неї долучилися співробітники  Департаменту муніципальної безпеки. 

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