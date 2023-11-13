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В Одессе срочно нужна кровь для защитников

13 ноября 2023 16:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужна кровь для защитников
Человек сдает кровь в донорство. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 14 ноября. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает телеграмма-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка — 3(+), нужно 10 человек. Могут сдать граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
  • Пироговская — 3(+) нужно 5 человек,
    2(-) — 5 человек. Только граждане Украины.

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Временные ограничения для донорства

Даже у людей со стабильным здоровьем есть обстоятельства, когда временно не рекомендуется быть донором крови. Важно знать перечень таких ограничений и сроки их действия:

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и др. Можно стать донором через 2 недели после выздоровления.
  • Туберкулез: Рекомендуется ждать 2 года после подтвержденного выздоровления.
  • Гепатит А: После выздоровления можно стать донором через 1 год (гепатит В и С запрещен).
  • Татуировка, татуаж, пирсинг: Рекомендуется ждать 6 месяцев.
  • Хирургические операции: После операций (кроме удаления аппендикса и желчного пузыря) рекомендуется ожидать 6 месяцев.
  • Незначительные оперативные вмешательства: Рекомендуется ожидать 1 неделю.
  • Донором можно стать через 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка: Рекомендуется ожидать 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация: Донором можно быть через 5 дней после последнего дня менструации.
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств: Рекомендуется ждать 2 недели.
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов: 72 часа. Нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
  • Прием гормональных таблеток (включая оральную контрацепцию) Донором можно быть, если врач позволяет приостановить прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль, то донором быть можно.
  • Употребление алкоголя: Рекомендуется ожидать 48 часов.
  • Вакцинация от дифтерии, столбняка и COVID-19: Если вакцины не содержат живых компонентов и вы чувствуете себя хорошо, можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.

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