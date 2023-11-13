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В Одесі терміново потрібна кров для захисників

13 листопада 2023 16:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново потрібна кров для захисників
Людина здає кров на донорство. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 14 листопада. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка — 3(+), потрібно 10 людей. Можуть здати громадяни України або ВНЖ/посвідка;
  • Пироговська — 3(+) потрібно 5 людей,  
    2(-) — 5 людей. Лише громадяни України.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Тимчасові обмеження для донорства

Навіть у людей зі стабільним здоров'ям існують обставини, коли тимчасово не рекомендується бути донором крові. Важливо знати перелік таких обмежень та терміни їх дії:

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше: Можна стати донором через 2 тижні після одужання.
  • Туберкульоз: Рекомендується очікувати 2 роки після підтвердженого одужання.
  • Гепатит А: Після одужання можна стати донором через 1 рік (гепатит В і С — заборонено).
  • Татуювання, татуаж, пірсинг: Рекомендується очікувати 6 місяців.
  • Хірургічні операції: Після операцій (крім видалення апендикса та жовчного міхура) рекомендується очікувати 6 місяців.
  • Незначні оперативні втручання: Рекомендується очікувати 1 тиждень.
  • Вагітність: Донором можна стати через 6 місяців після пологів.
  • Годування дитини: Рекомендується очікувати 3 місяці після завершення лактації.
  • Менструація: Донором можна бути через 5 днів після останнього дня менструації.
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків: Рекомендується очікувати 2 тижні.
  • Прийом анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів: 72 години. Не можна здавати кров при прийомі антидепресантів.
  • Прийом гормональних таблеток (включаючи оральну контрацепцію): Донором можна бути, якщо лікар дозволяє призупинити прийом препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль, донором бути можна.
  • Вживання алкоголю: Рекомендується очікувати 48 годин.
  • Вакцинація від дифтерії, правця та COVID-19: Якщо вакцини не містять живих компонентів і ви почуваєтеся добре, можна здавати кров вже наступного дня після вакцинації.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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