В Одессе срочно нужна кровь для защитников: как помочь

Донация крови. Фото: Донор.Одесса

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Временные противопоказания для донорства

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления

Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления

Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)

Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев

Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря - полный запрет на донорство)

Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя

Беременность — 6 месяцев после родов.

Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.

Менструация — 5 дней после последнего дня

Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.

Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) - можно быть донором, если врач позволяет прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль — донором быть можно.

Употребление алкоголя — 48 часов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.