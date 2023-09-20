В Одессе срочно нужна кровь для защитников: как помочь
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.
Кто может быть донором?
Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.
Временные противопоказания для донорства
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
- Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
- Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)
- Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
- Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря - полный запрет на донорство)
- Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
- Беременность — 6 месяцев после родов.
- Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.
- Менструация — 5 дней после последнего дня
- Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
- Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) - можно быть донором, если врач позволяет прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль — донором быть можно.
- Употребление алкоголя — 48 часов
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.