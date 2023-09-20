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В Одессе срочно нужна кровь для защитников: как помочь

20 сентября 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе срочно нужна кровь для защитников: как помочь
Донация крови. Фото: Донор.Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 21 сентября. Необходима помощь людей разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00 и Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот
Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Кто может быть донором?

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины.

Временные противопоказания для донорства

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
  • Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
  • Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полный запрет донорства)
  • Татуировка, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
  • Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря - полный запрет на донорство)
  • Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
  • Беременность — 6 месяцев после родов.
  • Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации.
  • Менструация — 5 дней после последнего дня
  • Прием антибиотиков, противовирусных лекарств — 2 недели
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
  • Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) - можно быть донором, если врач позволяет прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины стоит гормональная спираль — донором быть можно.
  • Употребление алкоголя — 48 часов

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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