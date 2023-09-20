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В Одесі терміново потрібна кров для захисників: як допомогти

20 вересня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі терміново потрібна кров для захисників: як допомогти
Донація крові. Фото: Донор.Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 21 вересня. Необхідна допомога людей різними групами крові. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот
Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Тимчасові протипоказання для донорства

  • Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
  • Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
  • Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
  • Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
  • Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендикса та жовчного міхура — повна заборона донорства)
  • Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
  • Вагітність — 6 місяців після пологів
  • Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
  • Менструація — 5 днів після останнього дня
  • Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
  • Приймання анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години. Також не можна здавати кров при приймання антидепресантів.
  • Приймання гормональних таблеток (в тому числі оральної контрацепції) — можна бути донором, якщо лікар дозволяє перервати приймання препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль — донором бути можна.
  • Вживання алкоголю — 48 годин

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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