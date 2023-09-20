В Одесі терміново потрібна кров для захисників: як допомогти

Донація крові. Фото: Донор.Одеса

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 21 вересня. Необхідна допомога людей різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором?

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Тимчасові протипоказання для донорства

Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання

Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання

Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)

Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців

Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендикса та жовчного міхура — повна заборона донорства)

Незначні оперативні втручання — 1 тиждень

Вагітність — 6 місяців після пологів

Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації

Менструація — 5 днів після останнього дня

Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні

Приймання анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години. Також не можна здавати кров при приймання антидепресантів.

Приймання гормональних таблеток (в тому числі оральної контрацепції) — можна бути донором, якщо лікар дозволяє перервати приймання препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль — донором бути можна.

Вживання алкоголю — 48 годин

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.