В Одесі терміново потрібна кров для захисників: як допомогти
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 21 вересня. Необхідна допомога людей різними групами крові.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Як зареєструватись на донацію
Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00 та на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.
Хто може бути донором?
Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених МОЗ України.
Тимчасові протипоказання для донорства
- Інфекційні хвороби, грип, ГРВІ та інше — 2 тижні після одужання
- Туберкульоз — 2 роки після дати підтвердженого одужання
- Гепатит А — 1 рік після одужання (гепатит В і С — повна заборона донорства)
- Татуювання, татуаж, пірсинг — 6 місяців
- Хірургічні операції — 6 місяців (видалення органів, окрім апендикса та жовчного міхура — повна заборона донорства)
- Незначні оперативні втручання — 1 тиждень
- Вагітність — 6 місяців після пологів
- Годування дитини — 3 місяці після завершення лактації
- Менструація — 5 днів після останнього дня
- Прийом антибіотиків, противірусних ліків — 2 тижні
- Приймання анальгетиків, аспірину та інших саліцилатів — 72 години. Також не можна здавати кров при приймання антидепресантів.
- Приймання гормональних таблеток (в тому числі оральної контрацепції) — можна бути донором, якщо лікар дозволяє перервати приймання препаратів на 24-48 годин. Якщо у жінки стоїть гормональна спіраль — донором бути можна.
- Вживання алкоголю — 48 годин
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.