В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови

Процесс донации крови. Фото: pixabay

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 8 августа. Необходима помощь людей с разными группами крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра в Приморском районе и на Слободке с 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке . После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка — группа крови (+), 4(+), 4(-), граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

Приморский район — группы крови 1(-), только граждане Украины

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан Телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Подготовка к сдаче крови

За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не курите за час до сдачи крови.

Что делать после донации

отдохнуть 10–15 минут;

если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персоналу;

не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова;

2–3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;

3–4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка;

в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок;

в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь;

в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) – соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется);

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.