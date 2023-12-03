В Одессе срочно нужны доноры крови — какие группы
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 4 декабря. Необходима помощь людей с разными группами крови.
Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.
Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Слободке и Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
Слободка с 9:00 до 12:00
- 1(+) пять человек
- 2 (+) пять человек
Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
Пироговская в 9:00
- 1 (+) два человека были ранее донорами
- 1 (-) три человека
- 3 (+) три человека
- 3 (-) два человека
- 4 (+) два человека
- 4 (-) три человека
Только граждане Украины
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или иметь статус постоянного жителя (ВНЖ).
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.
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