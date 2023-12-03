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В Одесі терміново потрібні донори крові — які групи

3 грудня 2023 13:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі терміново потрібні донори крові — які групи
Жінки здають кров. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 4 грудня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Слобідці та Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00

  • 1(+) п'ять людей 
  • 2 (+) п'ять людей

Громадяни України або ВНЖ/посвідка

Пироговська на 9:00

  • 1 (+) дві людини які були раніше донорами
  • 1 (-) три людини
  • 3 (+) три людини
  • 3 (-) дві людини
  • 4 (+) дві людини
  • 4 (-) три людини

Лише громадяни України 

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше, ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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