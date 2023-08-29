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В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови

29 августа 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови
Мужчина сдает кровь. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная потребность в донорах крови на завтра, 30 августа. Необходима помощь людей с разными группами.

Об этом сообщили в Telegram-канале Донор Одесса.

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Как помочь

Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • 1(+) — четыре человека;
  • 2(+) — три человека;
  • 4(+) — два человека.

Подготовка к сдаче крови

  • За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.
  • Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
  • Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
  • Не курите за час до сдачи крови.

Что делать после донации

  • отдохнуть 10–15 минут;
  • если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персоналу;
  • не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова;
  • 2–3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;
  • 3–4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка;
  • в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок;
  • в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь;
  • в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) – соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется);

Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.

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