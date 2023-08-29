В Одессе срочно нужны доноры с разными группами крови
29 августа 2023 14:50
Мужчина сдает кровь. Фото иллюстративный: google.com
В Одессе возникла срочная потребность в донорах крови на завтра, 30 августа. Необходима помощь людей с разными группами.
Об этом сообщили в Telegram-канале Донор Одесса.
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Как помочь
Помочь можно завтра на Слободке с 09:00 до 12:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- 1(+) — четыре человека;
- 2(+) — три человека;
- 4(+) — два человека.
Подготовка к сдаче крови
- За три дня до донации необходимо отказаться от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств.
- Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
- Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
- Не курите за час до сдачи крови.
Что делать после донации
- отдохнуть 10–15 минут;
- если почувствовали головокружение или слабость, сообщите персоналу;
- не пытайтесь сразу идти или управлять машиной, если у вас кружится голова;
- 2–3 часа не поднимайте ничего тяжелого рукой, с которой брали кровь;
- 3–4 часа не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить, это убережет вас от появления синяка;
- в течение следующих 12 часов избегайте интенсивных физических нагрузок;
- в течение двух суток полноценно и регулярно питайтесь;
- в течение двух суток употребляйте увеличенное количество жидкости (не менее 2 литров в день) – соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется);
Напомним, благодаря проекту "Донор Одесса" уже проведено более 5000 донаций крови с начала полномасштабной войны.