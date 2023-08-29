В Одесі терміново потрібні донори з різними групами крові

Чоловік здає кров. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі з’явилася термінова потреба у донорах крові на завтра, 30 серпня. Необхідна допомога людей з різними групами.

Про це повідомили у Telegram-каналі Донор Одеса.

Читайте також:

Як допомогти

Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

1(+) — чотири людини;

2(+) — три людини;

4(+) — дві людини.

Підготовка до здачі крові

За три дні до донації необхідно відмовитися від приймання анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять.

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Що робити після донації

відпочити 10–15 хвилин;

якщо відчули запаморочення або слабкість, повідомте персонал;

не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова;

2–3 години не піднімайте нічого важкого рукою, з якої брали кров;

3–4 години не знімайте пов’язку і намагайтеся її не мочити, це вбереже вас від появи синця;

протягом наступних 12 годин уникайте інтенсивних фізичних навантажень;

протягом двох діб повноцінно та регулярно харчуйтеся;

протягом двох діб уживайте збільшену кількість рідини (не менше 2 літрів на день) — соки, воду, неміцний чай (алкоголь не рекомендується);

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.