В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами
4 января 2024 16:45
Человек стал донором крови. Фото: pixabay
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 5 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Помочь можно завтра на Пироговской с 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка — с 9:00 до 10:30. Группы крови: 1(-), 3(+), 3(-). Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение;
- Пироговская — на 9:00 или на 10:00. Группы крови: 1(+), 1(-), 2(+), 3(+). Только граждане Украины.
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте от 18 до 60 лет.
- Вес донора должен быть более 50 килограммов.
- Донор должен быть гражданином Украины или статус постоянного жителя (ВНЖ).
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это больше чем в 1,5 раза превышает довоенные показатели.
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