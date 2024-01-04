В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами
4 січня 2024 16:45
Людина стала донором крові. Фото: pixabay
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 5 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка — з 9:00 до 10:30. Групи крові: 1(-), 3(+), 3(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка;
- Пироговська — на 9:00 або на 10:00. Групи крові: 1(+), 1(-), 2(+), 3(+). Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком від 18 до 60 років.
- Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
- Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.
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