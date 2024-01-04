В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

Людина стала донором крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 5 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка — з 9:00 до 10:30. Групи крові: 1(-), 3(+), 3(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка;

Пироговська — на 9:00 або на 10:00. Групи крові: 1(+), 1(-), 2(+), 3(+). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком від 18 до 60 років.

Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.

Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.