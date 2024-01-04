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В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

4 січня 2024 16:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами
Людина стала донором крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 5 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській з 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка — з 9:00 до 10:30. Групи крові: 1(-), 3(+), 3(-). Громадяни України або ВНЖ/посвідка;
  • Пироговська — на 9:00 або на 10:00. Групи крові: 1(+), 1(-), 2(+), 3(+). Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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