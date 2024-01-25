В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами
25 января 2024 16:15
Человек стал донором крови. Фото: pixabay
В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 26 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.
Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.
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Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
- Слободка с 09:00 до 12:00 — группа крови 3 (+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
- ул. Пироговская на 09:00 — группа крови 1(+), 1(-), 3(-) только граждане Украины
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес свыше 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству
- ВИЧ и СПИД
- Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- Активный туберкулез
- Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- Онкозаболевание
- Хроническая почечная недостаточность
- Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- Эпилепсия, психические расстройства
- близорукость больше чем -6
- Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- Трансплантация органов
Напомним, одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0,1% новорожденных.
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