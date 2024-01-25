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В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами

25 января 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе срочно ищут доноров крови с разными группами
Человек стал донором крови. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 26 января. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • Слободка с 09:00 до 12:00 — группа крови 3 (+) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
  • ул. Пироговская на 09:00 — группа крови 1(+), 1(-), 3(-) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес свыше 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

  • ВИЧ и СПИД
  • Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • Активный туберкулез
  • Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • Онкозаболевание
  • Хроническая почечная недостаточность
  • Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • Эпилепсия, психические расстройства
  • близорукость больше чем -6
  • Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • Трансплантация органов

Напомним, одесские врачи провели редкую операцию на сердце годовалого ребенка. У младенца врожденный порок сердца, который имеет только 0,1% новорожденных.

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