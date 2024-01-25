В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

Людина стала донором крові. Фото: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 26 січня. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Читайте також:

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 3 (+) громадяни України або ВНЖ/посвідка

громадяни України або ВНЖ/посвідка вул. Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 1(-), 3(-) лише громадяни України

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага понад 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, одеські лікарі провели рідкісну операцію на серці однорічній дитині. У немовля вроджена вада серця, яку має лише 0,1% новонароджених.