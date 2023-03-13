В Одессе проходит конкурсный отбор в состав Молодежного совета

Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года.

Молодежный совет будет действовать при Одесском городском голове. Войти в ее состав могут одесситы в возрасте от 14 до 35 лет.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

"Цель создания Молодежного совета — взаимодействие исполнительных органов Одесского городского совета и молодежи города Одессы для обеспечения согласованности действий по решению вопросов, связанных с жизнью молодежи и ее участием во всех сферах общественной жизни города, проведение информационно-учебной работы среди молодежи и консолидации молодежного движения города Одессы", — говорится в сообщении.

Войти в состав Молодежного совета могут граждане Украины — члены территориального общества г. Одессы в возрасте от 14 до 35 лет, избранные Наблюдательным советом в состав Молодежного совета по результатам конкурсного отбора.

Кто может делегировать своих представителей в состав Молодежного совета

заведения высшего, профессионального и профессионально-технического образования города Одессы независимо от форм собственности;

заведения общего среднего образования города;

общественные организации, работающие с молодежью, зарегистрированы в установленном законодательством Украины порядке, деятельность которых направлена на реализацию молодежной политики, в частности, в городе Одессе.

Предложения по членам и делегатам Молодежного совета избираются Наблюдательным советом на конкурсной основе.

Участники конкурсного отбора должны предоставить документы:

представление от председателя организации, учреждения или заведения о делегировании кандидата в Молодежный совет;

заявление кандидата;

копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус");

согласие на сбор и обработку персональных данных;

копия студенческого или ученического билета, или документа, подтверждающего, что кандидат учится в соответствующем учебном заведении;

копия протокола общего собрания организации, учреждения или заведения, на котором было решено делегировать кандидата в состав Молодежного совета;

биографическая справка кандидата;

презентация кандидата (отчет о достижениях в сфере молодежной политики, видение своей роли в функционировании Молодежного совета и т.п.).

Прием документов осуществляется Департаментом внутренней политики Одесского городского совета до 31 марта 2023 года.

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