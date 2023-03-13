В Одессе проходит конкурсный отбор в состав Молодежного совета
Молодежный совет будет действовать при Одесском городском голове. Войти в ее состав могут одесситы в возрасте от 14 до 35 лет.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
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"Цель создания Молодежного совета — взаимодействие исполнительных органов Одесского городского совета и молодежи города Одессы для обеспечения согласованности действий по решению вопросов, связанных с жизнью молодежи и ее участием во всех сферах общественной жизни города, проведение информационно-учебной работы среди молодежи и консолидации молодежного движения города Одессы", — говорится в сообщении.
Войти в состав Молодежного совета могут граждане Украины — члены территориального общества г. Одессы в возрасте от 14 до 35 лет, избранные Наблюдательным советом в состав Молодежного совета по результатам конкурсного отбора.
Кто может делегировать своих представителей в состав Молодежного совета
- заведения высшего, профессионального и профессионально-технического образования города Одессы независимо от форм собственности;
- заведения общего среднего образования города;
- общественные организации, работающие с молодежью, зарегистрированы в установленном законодательством Украины порядке, деятельность которых направлена на реализацию молодежной политики, в частности, в городе Одессе.
Предложения по членам и делегатам Молодежного совета избираются Наблюдательным советом на конкурсной основе.
Участники конкурсного отбора должны предоставить документы:
- представление от председателя организации, учреждения или заведения о делегировании кандидата в Молодежный совет;
- заявление кандидата;
- копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины (в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус");
- согласие на сбор и обработку персональных данных;
- копия студенческого или ученического билета, или документа, подтверждающего, что кандидат учится в соответствующем учебном заведении;
- копия протокола общего собрания организации, учреждения или заведения, на котором было решено делегировать кандидата в состав Молодежного совета;
- биографическая справка кандидата;
- презентация кандидата (отчет о достижениях в сфере молодежной политики, видение своей роли в функционировании Молодежного совета и т.п.).
Прием документов осуществляется Департаментом внутренней политики Одесского городского совета до 31 марта 2023 года.
Телефон: 705-40-66.e-mail: [email protected]