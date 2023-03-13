В Одесі триває конкурсний відбір до складу Молодіжної ради

Прийом заявок триватиме до 31 березня 2023 року

Молодіжна рада діятиме при Одеському міському голові. Увійти до її складу можуть одесити віком від 14 до 35 років.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Мета створення Молодіжної ради — взаємодія виконавчих органів Одеської міської ради та молоді міста Одеси для забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах суспільного життя міста Одеси, проведення інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Одеси",— йдеться у повідомленні.

Увійти до складу Молодіжної ради можуть громадяни України — члени територіальної громади м. Одеси віком від 14 до 35 років, обрані Наглядовою радою до складу Молодіжної ради за результатами конкурсного відбору.

Хто може делегувати своїх представників до складу Молодіжної ради

заклади вищої, професійної та професійно-технічної освіти міста Одеси незалежно від форм власності;

заклади загальної середньої освіти міста;

громадські організації, що працюють з молоддю, зареєстровані в установленому законодавством України порядку, діяльність яких спрямована на реалізацію молодіжної політики, зокрема в місті Одесі.

Пропозиції щодо членів та делегатів Молодіжної ради обираються Наглядовою радою на конкурсній основі.

Учасники конкурсного відбору повинні надати документи:

подання від голови організації, установи або закладу про делегування кандидата до Молодіжної ради;

заява кандидата;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (відповідно до статті 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус");

згода на збір та обробку персональних даних;

копія студентського або учнівського квитка або документа, який підтверджує, що кандидат навчається у відповідному закладі освіти;

копія протоколу загальних зборів організації, установи або закладу, на яких було вирішено делегувати кандидата до складу Молодіжної ради ;

біографічна довідка кандидата;

презентація кандидата (звіт про досягнення у сфері молодіжної політики, бачення своєї ролі у функціонуванні Молодіжної ради тощо).

Приймання документів здійснюється Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради до 31 березня 2023 року.

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