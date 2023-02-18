Тело одесского бизнесмена обнаружили в его собственном авто.

Муж почти месяц не выходил на связь

Правоохранители обнаружили труп 40-летнего мужчины в багажнике автомобиля, припаркованном в центре города. Им оказался местный бизнесмен, которого 3 недели искала мать.



Об этом стало известно из СМИ.



Тело 40-летнего одессита, который был владельцем магазина, нашли в багажнике авто Porshe Panamera. Там его обнаружили сотрудники полиции.

"Убитый исчез почти три недели назад, о чем в полицию сообщила его мать. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной машине. У жертвы многочисленные травмы, в том числе черепа", — пишет издание Думская.



Впоследствии эта информация была подтверждена в Главном управлении национальной полиции в Одесской области. Сейчас ведется расследование, поэтому никакие детали и обстоятельства смерти не сообщают.

Фото: ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ.