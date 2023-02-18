Тело одесского бизнесмена обнаружили в его собственном авто.

В Одессе в багажнике собственного авто обнаружили труп бизнесмена
Правоохранители обнаружили труп 40-летнего мужчины в багажнике автомобиля, припаркованном в центре города. Им оказался местный бизнесмен, которого 3 недели искала мать.
Об этом стало известно из СМИ.
Тело 40-летнего одессита, который был владельцем магазина, нашли в багажнике авто Porshe Panamera. Там его обнаружили сотрудники полиции.
"Убитый исчез почти три недели назад, о чем в полицию сообщила его мать. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной машине. У жертвы многочисленные травмы, в том числе черепа", — пишет издание Думская.
Впоследствии эта информация была подтверждена в Главном управлении национальной полиции в Одесской области. Сейчас ведется расследование, поэтому никакие детали и обстоятельства смерти не сообщают.
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Фото: ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ.