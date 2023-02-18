Тіло одеського бізнесмена знайшли у його власному авто.

В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена
Правоохоронці виявили труп 40-річного чоловіка у багажнику автомобіля, припаркованому у центрі міста. Ним виявився місцевий бізнесмен, якого 3 тижні шукала мати.
Про це стало відомо зі ЗМІ.
Тіло 40-річного одесита, який був власником магазину знайшли у багажнику авто Porshe Panamera. Там його виявили працівники поліції.
"Вбитий зник майже три тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви чисельні травми, зокрема черепа", — пише видання Думська.
Згодом цю інформацію підтвердили в Головному управлінні національної поліції в Одеській області. Зараз ведеться розслідування, тому жодних деталей та обставин смерті не повідомляють.
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Фото: ІЛЮСТРАТИВНЕ.