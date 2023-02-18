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В Одесі в багажнику власного авто знайшли труп бізнесмена

18 лютого 2023 18:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Тіло одеського бізнесмена знайшли у його власному авто.
Чоловік майже місяць не виходив на зв’язок
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Правоохоронці виявили труп 40-річного чоловіка у багажнику автомобіля, припаркованому у центрі міста. Ним виявився місцевий бізнесмен, якого 3 тижні шукала мати.

Про це стало відомо зі ЗМІ.

Тіло 40-річного одесита, який був власником магазину знайшли у багажнику авто Porshe Panamera. Там його виявили працівники поліції.

"Вбитий зник майже три тижні тому, про що в поліцію повідомила його мати. Тіло з ознаками насильницької смерті знайшли у власній машині. У жертви чисельні травми, зокрема черепа", — пише видання Думська.

Згодом цю інформацію підтвердили в Головному управлінні національної поліції в Одеській області. Зараз ведеться розслідування, тому жодних деталей та обставин смерті не повідомляють.

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Фото: ІЛЮСТРАТИВНЕ.

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