В Одессе удалось вернуть свет всем жителям

Некоторые работы будут продолжаться до вечера

Специалисты ДТЭК работали весь предыдущий вечер, чтобы возобновить работу высоковольтного оборудования, питающего Одессу и Одесский район. Благодаря их работе все жители области получили электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

"Однако сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. Во время их выполнения жители этого района будут без света. Электроснабжение планируем вернуть ориентировочно в 17:00", — говорится в сообщении.

Кроме того, вследствие повреждений оборудования из-за обстрелов могут происходить стабилизационные отключения в пиковые часы нагрузки. Для ознакомления с графиком стабилизационных отключений можно зайти на сайт ДТЭК Одесские электросети.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131. В результате ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.

Отметим, что на большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.