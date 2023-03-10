В Одессе удалось вернуть свет всем жителям
Специалисты ДТЭК работали весь предыдущий вечер, чтобы возобновить работу высоковольтного оборудования, питающего Одессу и Одесский район. Благодаря их работе все жители области получили электроснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.
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"Однако сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. Во время их выполнения жители этого района будут без света. Электроснабжение планируем вернуть ориентировочно в 17:00", — говорится в сообщении.
Кроме того, вследствие повреждений оборудования из-за обстрелов могут происходить стабилизационные отключения в пиковые часы нагрузки. Для ознакомления с графиком стабилизационных отключений можно зайти на сайт ДТЭК Одесские электросети.
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины, зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах. Украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр". Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131. В результате ракетной атаки россиян были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области. Поэтому ночью 9 марта произошло обесточивание части Одесчины. В настоящее время действуют графики стабилизационных отключений.
Отметим, что на большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.