В Одесі вдалось повернути світло всім мешканцям
Фахівці ДТЕК працювали весь попередній вечір, щоб відновити роботу високовольтного обладнання, яке живить Одесу та Одеський район. Завдяки їхній роботі всі жителі області отримали електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
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"Проте сьогодні проводяться планові роботи з реконструкції високовольтної підстанції в Суворівському районі. Під час їх виконання мешканці цього району будуть без світла. Електропостачання плануємо повернути орієнтовно о 17:00", — йдеться в повідомленні.
Крім того, внаслідок пошкоджень обладнання через обстріли, можуть відбуватись стабілізаційні відключення у пікові години навантаження. Для ознайомлення з графіком стабілізаційних відключень можна зайти на сайт ДТЕК Одеські електромережі.
Нагадаємо, 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України, зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах. Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр". Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131. Внаслідок ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області. Через це вночі 9 березня відбулося знеструмлення частини Одещини. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень.
Зазначимо, на більшості української території енергосистема працює у штатному режимі. У Житомирі та Харкові, які постраждали від ракетних обстрілів, частина районів досі не підключена до електросистеми.