В Одессе большая потребность в донорах крови — кто может помочь

Человек стал донором крови. Фото: Донор.UA

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 20 февраля. Необходима помощь людей с разными группами и резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

Слободка с 9:00 до 12:00 – группа крови 2 (+), семь человек. Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

(+), семь человек. Граждане Украины или ВНЖ/удостоверение Пироговская на 9:00 – группы крови 2 (-), 3 (-), 4 (-) по два человека каждой группы. Только граждане Украины.

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес более 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству

ВИЧ и СПИД

Вирусные гепатиты В и С, сифилис

Активный туберкулез

Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

Онкозаболевание

Хроническая почечная недостаточность

Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

Эпилепсия, психические расстройства

близорукость больше чем -6

Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

Трансплантация органов

Напомним, что за прошлый год украинцы сдали более 7 тысяч литров крови из-за платформы "ДонорUA". Также в 2023 году было зафиксировано около 14 тысяч донаций крови.