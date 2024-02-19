В Одесі велика потреба у донорах крові — хто може допомогти
19 лютого 2024 16:15
Людина стала донором крові. Фото: Донор.UA
В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 20 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
- Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2(+), сім людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка
- Пироговська на 9:00 — групи крові 2(-), 3(-), 4(-) по дві людини кожної групи. Лише громадяни України.
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага більше 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Абсолютні протипоказання до донорства
- ВІЛ та СНІД
- Вірусні гепатити В і С, сифіліс
- Активний туберкульоз
- Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
- Онкозахворювання
- Хронічна ниркова недостатність
- Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
- Епілепсія, психічні розлади
- Короткозорість більше ніж -6
- Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
- Трансплантація органів
Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.
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