В Одесі  велика потреба у донорах крові — хто може допомогти

Людина стала донором крові. Фото: Донор.UA

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 20 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2 (+), сім людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка

(+), сім людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка Пироговська на 9:00 — групи крові 2(-), 3(-), 4(-) по дві людини кожної групи. Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

Людина віком 18-60 років

Вага більше 50 кг

Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

ВІЛ та СНІД

Вірусні гепатити В і С, сифіліс

Активний туберкульоз

Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби

Онкозахворювання

Хронічна ниркова недостатність

Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)

Епілепсія, психічні розлади

Короткозорість більше ніж -6

Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)

Трансплантація органів

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.