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В Одесі  велика потреба у донорах крові — хто може допомогти

19 лютого 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі  велика потреба у донорах крові — хто може допомогти
Людина стала донором крові. Фото: Донор.UA
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 20 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 2(+), сім людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Пироговська на 9:00 — групи крові 2(-), 3(-), 4(-) по дві людини кожної групи.  Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, що за минулий рік українці здали понад 7 тисяч літрів крові через платформу "ДонорUA". Також у 2023 році було зафіксовано близько 14 тисяч донацій крові.

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