В Одессе ветеранам и их семьям помогут с трудоустройством

Военный. Фото: google.

В Одессе стартует инициатива, направленная на оказание помощи ветеранам и их семьям, потерявшим работу из-за войны. Этот проект является частью программы "Территория восстановления и развития", реализуемой USAID в рамках инициативы "Экономическая поддержка Украины".

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Что известно о проекте поддержки ветеранов

Целью проекта является содействие предпринимательской деятельности и повышение навыков поиска работы и трудоустройства ветеранов и членов их семей. Также оказывается помощь в социальной адаптации этих людей, ставших безработными из-за вторжения России.

Участники проекта смогут принять участие в бесплатных онлайн-тренингах, посвященных трудоустройству и созданию собственного бизнеса. Программа доступна жителям нескольких областей, включая Одесскую.

Продолжительность тренингов будет составлять с августа по ноябрь. Участникам будет предоставлена психологическая поддержка, а также знания от HR-экспертов и бизнес-тренеров, которые помогут им пройти успешную процедуру трудоустройства или основать собственный бизнес.

По окончании тренингов участники смогут составить резюме, вести собеседования, разработать бизнес-план и получить поддержку в старте своего дела. Также им будет оказываться сопровождение и менторская поддержка при развитии их бизнеса. Регистрация — по ссылке.

Напомним, в начале июля в Одесской области было зарегистрировано 4,5 тысячи официально безработных граждан. Из этого количества 78% составляют женщины, а 22% мужчины.