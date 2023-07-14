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В Одесі ветеранам та їхнім сім’ям допоможуть із працевлаштуванням

14 липня 2023 20:20
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі ветеранам та їхнім сім’ям допоможуть із працевлаштуванням
Військовий. Фото: google.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі стартує ініціатива, спрямована на надання допомоги ветеранам та їхнім родинам, які втратили роботу через війну. Цей проєкт є частиною програми "Територія відновлення та розвитку", яку реалізує USAID в рамках ініціативи "Економічна підтримка України".

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Метою проєкту є сприяння підприємницькій діяльності та підвищення навичок у пошуку роботи та працевлаштуванні ветеранів та членів їхніх сімей. Також надається допомога у соціальній адаптації цих людей, які стали безробітними через вторгнення Росії.

Учасники проєкту матимуть можливість взяти участь у безплатних онлайн-тренінгах, присвячених працевлаштуванню та створенню власного бізнесу. Програма доступна для мешканців кількох областей, зокрема Одеську.

Тривалість тренінгів становитиме від серпня до листопада. Учасникам буде надано психологічну підтримку, а також знання від HR-експертів та бізнес-тренерів, що допоможуть їм пройти успішну процедуру працевлаштування або заснувати власний бізнес.

По завершенні тренінгів учасники зможуть скласти резюме, вести співбесіди, розробити бізнес-план та отримати підтримку у старті своєї справи. Також їм надаватиметься супровід та менторська підтримка під час розвитку їхнього бізнесу. Реєстрація — за посиланням.

Нагадаємо, на початку липня в Одеській області було зареєстровано 4,5 тисячі офіційно безробітних громадян. З цієї кількості 78% становлять жінки, а 22% — чоловіки.

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