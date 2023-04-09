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В Одессе от COVID-19 за неделю умерли два человека

9 апреля 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
В Одессе от COVID-19 за неделю умерли два человека
Одесская инфекционная больница. Фото: Одесский городской совет
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

За неделю в Одессе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Два человека скончались.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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В 2023 году в Одессе зарегистрировано 1676 случаев заболевания COVID-19. За последнюю неделю в Одессе зарегистрировано 110 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"В стационаре городской клинической инфекционной больницы проходят лечение 79 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице №3 — десять детей. На амбулаторном лечении находятся 217 пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.

Между тем, в Одесском областном центре социально-значимых болезней сообщают, что в течение марта у 88 жителей региона обнаружили СПИД.

Впервые в жизни диагноз ВИЧ-инфекция обнаружили у 209 человек, включая детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, у которых диагноз находится в стадии подтверждения. 63,6% из указанной категории — мужчины.

Подавляющее большинство из тех, кто взят под наблюдение, имеют возраст от 30-39 лет.

На первом месте по путям передачи болезни — половой 73,7%.

Напомним, в поселке Великоплоское, что в Одесской области, открыли еще одну амбулаторию. В сложных условиях войны заведение обеспечит население в сельской местности медицинской помощью. Это уже вторая амбулатория, которую открыли в Одесской области после полномасштабного вторжения.

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