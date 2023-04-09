В Одесі від COVID-19 за тиждень померло двоє людей
За тиждень в Одесі зареєстровано 110 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Двоє людей померли.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
У 2023 році в Одесі зареєстровано 1676 випадків захворювання на COVID-19. За останній тиждень в Одесі зареєстровано 110 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
"У стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 79 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — десять дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 217 пацієнтів з COVID-19",— йдеться у повідомленні.
Тим часом в Одеському обласному центрі соціально-значущих хвороб повідомляють, що протягом березня у 88 жителів регіону виявили СНІД.
Вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція виявили у 209 осіб, включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз у стадії підтвердження. 63,6% із вказаної категорії — чоловіки.
Переважна більшість з тих, хто взяті під нагляд мають вік від 30-39 років.
На першому місці зі шляхів передачі хвороби — статевий 73,7%.
Нагадаємо, в селищі Великоплоське, що на Одещині, відкрили ще одну амбулаторію. У складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.