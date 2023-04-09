В Одесі від COVID-19 за тиждень померло двоє людей

Одеська інфекційна лікарня. Фото: Одеська міська рада

За тиждень в Одесі зареєстровано 110 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Двоє людей померли.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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У 2023 році в Одесі зареєстровано 1676 випадків захворювання на COVID-19. За останній тиждень в Одесі зареєстровано 110 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

"У стаціонарі міської клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 79 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні №3 — десять дітей. На амбулаторному лікуванні перебувають 217 пацієнтів з COVID-19",— йдеться у повідомленні.

Тим часом в Одеському обласному центрі соціально-значущих хвороб повідомляють, що протягом березня у 88 жителів регіону виявили СНІД.

Вперше в житті діагноз ВІЛ-інфекція виявили у 209 осіб, включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз у стадії підтвердження. 63,6% із вказаної категорії — чоловіки.

Переважна більшість з тих, хто взяті під нагляд мають вік від 30-39 років.

На першому місці зі шляхів передачі хвороби — статевий 73,7%.

Нагадаємо, в селищі Великоплоське, що на Одещині, відкрили ще одну амбулаторію. У складних умовах війни заклад забезпечить населення у сільській місцевості медичною допомогою. Це вже друга амбулаторія, яку відкрили на Одещині після повномасштабного вторгнення.