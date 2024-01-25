В Одессе от дронового удара повреждено почти два десятка домов

Повреждения дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На данный момент в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир, разрушений испытало образовательное учреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Что известно о повреждении домов

в Хаджибейском районе — повреждения зафиксированы в двух домах (29 окон в 21 квартире);

в Приморском районе — повреждена школа, 56 квартир (210 окон) в 13 жилых домах. Кроме того, в одном из домов разрушено около 40% кровли.

"На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы. Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков", — говорится в сообщении.

Где открыты оперативные штабы

в Приморском районе оперативный штаб будет работать в ближайшие дни с 8:00 до 17:00 по адресу ул. проспект Шевченко, 8/4;

в Хаджибейском районе штаб будет работать в ближайшие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Прохоровская, 40, кор.6 (офис управляющей компании Bona Vita).

Напомним, ночью 25 января враг дважды атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Обломки упали на жилые дома в Приморском и Хаджибейском районах, в которых пострадали люди.