В Одессе от дронового удара повреждено почти два десятка домов
25 января 2024 12:45
Повреждения дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE
На данный момент в Одессе известно о частичном или сильном повреждении в 15 домах города. Больше всего пострадал Приморский район, где кроме квартир, разрушений испытало образовательное учреждение.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Что известно о повреждении домов
- в Хаджибейском районе — повреждения зафиксированы в двух домах (29 окон в 21 квартире);
- в Приморском районе — повреждена школа, 56 квартир (210 окон) в 13 жилых домах. Кроме того, в одном из домов разрушено около 40% кровли.
"На местах работают коммунальные службы и развернуты оперативные штабы. Также организовано питание для жителей поврежденных домов и коммунальщиков", — говорится в сообщении.
Где открыты оперативные штабы
- в Приморском районе оперативный штаб будет работать в ближайшие дни с 8:00 до 17:00 по адресу ул. проспект Шевченко, 8/4;
- в Хаджибейском районе штаб будет работать в ближайшие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Прохоровская, 40, кор.6 (офис управляющей компании Bona Vita).
Напомним, ночью 25 января враг дважды атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Обломки упали на жилые дома в Приморском и Хаджибейском районах, в которых пострадали люди.
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