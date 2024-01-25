Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі від дронового удару пошкоджено майже два десятки будинків arrow

В Одесі від дронового удару пошкоджено майже два десятки будинків

25 січня 2024 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі від дронового удару пошкоджено майже два десятки будинків
Пошкодження будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на зараз в Одесі відомо про часткове або сильне пошкодження у 15 будинках міста. Найбільше постраждав Приморський район, де окрім квартир, руйнувань зазнав освітній заклад.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Що відомо про пошкодження будинків

  • у Хаджибейському районі — пошкодження зафіксовані в двох будинках (29 вікон в 21 квартирі);
  • у Приморському районі — пошкоджено школу, 56 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. Крім того, в одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі.

"На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників", — йдеться у повідомленні. 

Де відкрито оперативні штаби

  • у Приморському районі оперативний штаб працюватиме найближчими днями з 8:00 до 17:00  за адресою: вул. проспект Шевченка, 8/4;
  • у Хаджибейському районі штаб працюватиме впродовж найближчих днів з 09:00 до 17:00 за адресою: вул. Прохорівська, 40, кор.6 (офіс керуючої компанії "Bona Vita").

Нагадаємо, вночі 25 січня ворог двічі атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Уламки впали на житлові будинки у Приморському та Хаджибейському районах, у яких постраждали люди. 

Одеса
війна
Одеська область
міська рада
Новини Одеси
допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі