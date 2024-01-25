В Одесі від дронового удару пошкоджено майже два десятки будинків

Пошкодження будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Станом на зараз в Одесі відомо про часткове або сильне пошкодження у 15 будинках міста. Найбільше постраждав Приморський район, де окрім квартир, руйнувань зазнав освітній заклад.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Що відомо про пошкодження будинків

у Хаджибейському районі — пошкодження зафіксовані в двох будинках (29 вікон в 21 квартирі);

у Приморському районі — пошкоджено школу, 56 квартир (210 вікон) в 13 житлових будинках. Крім того, в одному з будинків зруйновано десь 40% покрівлі.

"На місцях працюють комунальні служби та розгорнуто оперативні штаби. Також організовано харчування для мешканців пошкоджених будинків та комунальників", — йдеться у повідомленні.

Де відкрито оперативні штаби

у Приморському районі оперативний штаб працюватиме найближчими днями з 8:00 до 17:00 за адресою: вул. проспект Шевченка, 8/4;

у Хаджибейському районі штаб працюватиме впродовж найближчих днів з 09:00 до 17:00 за адресою: вул. Прохорівська, 40, кор.6 (офіс керуючої компанії "Bona Vita").

Нагадаємо, вночі 25 січня ворог двічі атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Уламки впали на житлові будинки у Приморському та Хаджибейському районах, у яких постраждали люди.