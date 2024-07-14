В Одессе прошла акция FreeAzov

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали
В Одессе сегодня прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Семьи пленных собрались на набережной пляжа Ланжерон, требуя освобождения своих родных, удерживаемых Россией.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Митинг в Одессе
Несмотря на аномальную жару, на набережной собралось более ста человек. Мероприятие началось с минуты молчания и о молитве за освобождение военнопленных. Участники акции принесли с собой плакаты с разнообразными призывами: "Где Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными".
Такие акции семьи военнопленных проводят еженедельно по всей Украине, каждый раз меняя локации, чтобы привлечь максимальное внимание к своей проблеме.
Больше об обменах
Отметим, что вопрос о возвращении украинских военнопленных из российского плена остается острым и вызывает значительный общественный резонанс. За предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина активно работает над привлечением отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ. Лубинец подчеркнул важность этих переговоров и отметил, что этот вопрос является приоритетным для украинского правительства.
Также мы писали, что 31 мая после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный. Еще в начале этого года защитники из Одесской области тоже попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.
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