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В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали

14 июля 2024 14:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе прошла акция FreeAzov
Люди на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Семьи пленных собрались на набережной пляжа Ланжерон, требуя освобождения своих родных, удерживаемых Россией.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Люди, держа плакат в руках. Фото: Новини.LIVE
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Женщины на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

Несмотря на аномальную жару, на набережной собралось более ста человек. Мероприятие началось с минуты молчания и о молитве за освобождение военнопленных. Участники акции принесли с собой плакаты с разнообразными призывами: "Где Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными".

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали - фото 3
Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE
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Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Такие акции семьи военнопленных проводят еженедельно по всей Украине, каждый раз меняя локации, чтобы привлечь максимальное внимание к своей проблеме.

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали - фото 5
Женщина, держащая плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Больше об обменах

Отметим, что вопрос о возвращении украинских военнопленных из российского плена остается острым и вызывает значительный общественный резонанс. За предыдущий год из российского плена удалось вернуть только одну женщину-военнослужащую из полка "Азов". Остальные бойцы в течение этого времени не обменивались.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина активно работает над привлечением отдельного посредника по обсуждению и возвращению защитников Мариуполя из плена РФ. Лубинец подчеркнул важность этих переговоров и отметил, что этот вопрос является приоритетным для украинского правительства.

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали - фото 6
Люди на набережной Ланжерона. Фото: Новини.LIVE

Также мы писали, что 31 мая после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный. Еще в начале этого года защитники из Одесской области тоже попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.

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