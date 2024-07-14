В Одесі відбулася акція FreeAzov

В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі
В Одесі сьогодні відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Родини полонених зібралися на набережній пляжу Ланжерон, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.
Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг в Одесі
Попри аномальну спеку на набережній зібралося понад сто осіб. Захід розпочався з хвилини мовчання та молитви за визволення військовополонених. Учасники акції принесли з собою плакати з різноманітними закликами: "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними".
Такі акції родини військовополонених проводять щотижня по всій Україні, кожного разу змінюючи локації, щоб привернути максимальну увагу до своєї проблеми.
Більше про обміни
Зазначимо, що питання повернення українських військовополонених з російського полону залишається гострим і викликає значний суспільний резонанс. За попередній рік з російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна активно працює над залученням окремого посередника для обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. Лубінець підкреслив важливість цих переговорів та зазначив, що це питання є пріоритетним для українського уряду.
Також ми писали, що 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний. Ще на початку цього року оборонці з Одеської області також потрапили додому. Захисники Зміїного та Азовсталі провели у російському полоні понад 500 днів.
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