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В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі

14 липня 2024 14:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі відбулася акція FreeAzov
Люди на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні відбулася чергова акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Родини полонених зібралися на набережній пляжу Ланжерон, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Жінки на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі 

Попри аномальну спеку на набережній зібралося понад сто осіб. Захід розпочався з хвилини мовчання та молитви за визволення військовополонених. Учасники акції принесли з собою плакати з різноманітними закликами: "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними".

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Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Такі акції родини військовополонених проводять щотижня по всій Україні, кожного разу змінюючи локації, щоб привернути максимальну увагу до своєї проблеми.

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Жінки тримають плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Більше про обміни

Зазначимо, що питання повернення українських військовополонених з російського полону залишається гострим і викликає значний суспільний резонанс. За попередній рік з російського полону вдалося повернути лише одну жінку-військовослужбовця з полку "Азов". Решту бійців протягом цього часу не обмінювали.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що Україна активно працює над залученням окремого посередника для обговорення та повернення оборонців Маріуполя з полону РФ. Лубінець підкреслив важливість цих переговорів та зазначив, що це питання є пріоритетним для українського уряду.

В Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі - фото 6
Люди на набережній Ланжерону. Фото: Новини.LIVE

Також ми писали, що 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний. Ще на початку цього року оборонці з Одеської області також потрапили додому. Захисники Зміїного та Азовсталі провели у російському полоні понад 500 днів.

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