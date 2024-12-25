Одесситы будут без тепла целые сутки, адреса

Мужчина греется у камина. Фото: freepik

Сегодня, 25 декабря, жителям десятков домов в Одессе отключат отопление. Причина — проведение ремонтных работ на теплотрассах. Тепла в домах не будет сутки.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы".

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Сообщения об отключении.

Адреса отключений

Теплоснабжение будет прекращено сегодня, 25 декабря, с 17:00 до 26 декабря в 17:00, по следующим адресам:

ул.Пантелеймоновская, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;

ул. Пироговская, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;

ул. Канатная, 95, 89, 91, 83, 92;

площадь Привокзальная, 2;

пер.

пер. Бориса Айзенберга, 8,6;

ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 8,2,10;

ул. Б. Арнаутская, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.

ул. Семинарская, 26, 28, 18/20, 18/20;

пер. Мукачевский, 4,4а;

ул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;

ул. Отрадная, 10,9;

ул. Уютная, 12;

ул. М. Арнаутская, 34, 2, 51;

ул. Вадима Корженко, 45;

пер. 3-й Куликовский, 3,3а,4;

пер. Джевецкого, 6,9,4;

пер. Канатный, 3,3а;

ул. Ришельевская, 73;

ул. Вячеслава Чорновола, 4,5а,7а;

паломничество Старосенная, 33;

ул. Александра Станкова, 19;

ул. Ямчитского, 7

Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Их ввели из-за массированной атаки россиян на украинские теплоэлектростанции.