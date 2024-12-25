Одесситы будут без тепла целые сутки, адреса

В Одессе отключат отопление — кому подготовиться
25 декабря 2024 12:33
Мужчина греется у камина. Фото: freepik
Сегодня, 25 декабря, жителям десятков домов в Одессе отключат отопление. Причина — проведение ремонтных работ на теплотрассах. Тепла в домах не будет сутки.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Теплоснабжение города Одессы".
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Адреса отключений
Теплоснабжение будет прекращено сегодня, 25 декабря, с 17:00 до 26 декабря в 17:00, по следующим адресам:
- ул.Пантелеймоновская, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;
- ул. Пироговская, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;
- ул. Канатная, 95, 89, 91, 83, 92;
- площадь Привокзальная, 2;
- пер.
- пер. Бориса Айзенберга, 8,6;
- ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 8,2,10;
- ул. Б. Арнаутская, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.
- ул. Семинарская, 26, 28, 18/20, 18/20;
- пер. Мукачевский, 4,4а;
- ул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;
- ул. Отрадная, 10,9;
- ул. Уютная, 12;
- ул. М. Арнаутская, 34, 2, 51;
- ул. Вадима Корженко, 45;
- пер. 3-й Куликовский, 3,3а,4;
- пер. Джевецкого, 6,9,4;
- пер. Канатный, 3,3а;
- ул. Ришельевская, 73;
- ул. Вячеслава Чорновола, 4,5а,7а;
- паломничество Старосенная, 33;
- ул. Александра Станкова, 19;
- ул. Ямчитского, 7
Напомним, сегодня в Одессе действуют стабилизационные графики отключения света. Их ввели из-за массированной атаки россиян на украинские теплоэлектростанции.
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