Одесити будуть без тепла цілу добу, адреси

Чоловік гріється біля комину. Фото: freepik

Сьогодні, 25 грудня, мешканцям десятків будинків в Одесі відключать опалення. Причина — проведення ремонтних робіт на теплотрасах. Тепла у домівках не буде добу.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси".

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Адреси відключень

Теплопостачання буде припинено сьогодні, 25 грудня, з 17.00 до 26 грудня 17.00, за наступними адресами:

вул.Пантелеймонівська, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;

вул. Пироговська, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;

вул. Канатна, 95,89,91,83,92;

площа Привокзальна, 2;

пров. Штабний, 4;

пров. Бориса Айзенберга, 8,6;

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 8,2,10;

вул. В. Арнаутська, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.

вул. Семінарська, 26,28,18/20,18/20;

пров. Мукачевський, 4,4а;

вул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;

вул. Відрадна, 10,9;

вул. Затишна, 12;

вул. М. Арнаутська, 34,2,51;

вул. Вадима Корженка, 45;

пров. 3-й Куликовський, 3,3а,4;

пров. Джевецького, 6,9,4;

пров. Канатний, 3,3а;

вул. Рішельєвська, 73;

вул. Вʼячеслава Чорновола, 4,5а,7а;

проща Старосінна, 33;

вул. Олександра Станкова, 19;

вул. Ямчитського, 7.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Їх впровадили через масовану атаку росіян на українські теплоелектростанції.