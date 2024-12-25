Одесити будуть без тепла цілу добу, адреси

В Одесі відключать опалення — кому підготуватися
25 грудня 2024 12:33
Чоловік гріється біля комину. Фото: freepik
Сьогодні, 25 грудня, мешканцям десятків будинків в Одесі відключать опалення. Причина — проведення ремонтних робіт на теплотрасах. Тепла у домівках не буде добу.
Про це повідомили у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси".
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Адреси відключень
Теплопостачання буде припинено сьогодні, 25 грудня, з 17.00 до 26 грудня 17.00, за наступними адресами:
- вул.Пантелеймонівська, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;
- вул. Пироговська, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;
- вул. Канатна, 95,89,91,83,92;
- площа Привокзальна, 2;
- пров. Штабний, 4;
- пров. Бориса Айзенберга, 8,6;
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 8,2,10;
- вул. В. Арнаутська, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.
- вул. Семінарська, 26,28,18/20,18/20;
- пров. Мукачевський, 4,4а;
- вул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;
- вул. Відрадна, 10,9;
- вул. Затишна, 12;
- вул. М. Арнаутська, 34,2,51;
- вул. Вадима Корженка, 45;
- пров. 3-й Куликовський, 3,3а,4;
- пров. Джевецького, 6,9,4;
- пров. Канатний, 3,3а;
- вул. Рішельєвська, 73;
- вул. Вʼячеслава Чорновола, 4,5а,7а;
- проща Старосінна, 33;
- вул. Олександра Станкова, 19;
- вул. Ямчитського, 7.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Їх впровадили через масовану атаку росіян на українські теплоелектростанції.
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