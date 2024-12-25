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В Одесі відключать опалення — кому підготуватися

25 грудня 2024 12:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити будуть без тепла цілу добу, адреси
Чоловік гріється біля комину. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 25 грудня, мешканцям десятків будинків в Одесі відключать опалення. Причина — проведення ремонтних робіт на теплотрасах. Тепла у домівках не буде добу.

Про це повідомили у комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси".

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот

Адреси відключень

Теплопостачання буде припинено сьогодні, 25 грудня, з 17.00 до 26 грудня 17.00, за наступними адресами:

  • вул.Пантелеймонівська, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;
  • вул. Пироговська, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;
  • вул. Канатна, 95,89,91,83,92;
  • площа Привокзальна, 2;
  • пров. Штабний, 4;
  • пров. Бориса Айзенберга, 8,6;
  • вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 8,2,10;
  • вул. В. Арнаутська, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.
  • вул. Семінарська, 26,28,18/20,18/20;
  • пров. Мукачевський, 4,4а;
  • вул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;
  • вул. Відрадна, 10,9;
  • вул. Затишна, 12;
  • вул. М. Арнаутська, 34,2,51;
  • вул. Вадима Корженка, 45;
  • пров. 3-й Куликовський, 3,3а,4;
  • пров. Джевецького, 6,9,4;
  • пров. Канатний, 3,3а;
  • вул. Рішельєвська, 73;
  • вул. Вʼячеслава Чорновола, 4,5а,7а;
  • проща Старосінна, 33;
  • вул. Олександра Станкова, 19;
  • вул. Ямчитського, 7.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі діють стабілізаційні графіки відключення світла. Їх впровадили через масовану атаку росіян на українські теплоелектростанції.

комунальні послуги Одеса теплопостачання Новини Одеси опалення

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