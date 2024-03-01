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В Одессе отключили электроснабжение — кто остался без света

1 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе отключили электроснабжение — кто остался без света
Отсутствие света. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 1 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

  • Заболотного, 57 — 59;
  • С. Палия, 93;
  • Бочарова, 13.

Южный РЭС:

  • Долгая, 33 — 53;
  • Зеленая, 8 — 82;
  • Люстдорфская дор., 211 — 240;
  • Офицерская, 10 — 38;
  • Петриковская (Псковская), 3 — 15;
  • С.Яхненко, 10 — 47;
  • Пер. 1-й Офицерский, 15б;
  • Пер. 2-й Офицерский, 2 — 10;
  • Пер. 1-й Сиротский, 1 — 9;
  • Пер. 2-й Сиротский, 1 — 6;
  • Пер. Опишнянского (Псковский), 16;
  • Пер. Сиротский, 1,5а;
  • Пер. Смелый, 1 — 16;
  • Ак. Гамалии, 23 — 82;
  • Трамвайно, 1 — 24;
  • Троллейбусная, 1 — 42;
  • Пер. Вишневый, 46 — 50;
  • Пер. Электрический, 4а,б;
  • Пер. Трамвайный, 2.
  • Николая Кулиша (Ванцетти), 1 — 52;
  • Ждахи (Васнецова), 21;
  • Д.Донского, 24 — 75;
  • Жаботинского, 48 — 52;
  • Левкоева, 1 — 12;
  • Петрашевского, 70;
  • Прорезная, 1 — 23;
  • Розовая, 1 — 40;
  • Ромашкова, 5 — 13;
  • Обильно, 23 — 75;
  • Сакко, 1 — 26;
  • Пер. 1-й Тупиковый, 2;
  • Пер. Михаила Слабченко (2-й Васнецова), 3 — 12;
  • Пер. Гиацинтовый (Ванцетти), 13.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги , поэтому с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках. Журналисты Новини.LIVE собрали основные изменения, которые произойдут в коммунальных тарифах.

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