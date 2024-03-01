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В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла

1 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла
Відсутність світла. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 1 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ: 

  • Заболотного, 57 — 59;
  • С. Палія, 93;
  • Бочарова, 13.

Південний РЕМ: 

  • Довга, 33 — 53;
  • Зелена, 8 — 82;
  • Люстдорфська дор., 211 — 240;
  • Офіцерська, 10 — 38;
  • Петриківська (Псковська), 3 — 15;
  • С.Яхненка, 10 — 47;
  • Пров. 1-й Офіцерський, 15б;
  • Пров. 2-й Офіцерський, 2 — 10;
  • Пров. 1-й Сирітський, 1 — 9;
  • Пров. 2-й Сирітський, 1 — 6;
  • Пров. Опішнянського (Псковський), 16;
  • Пров. Сирітський, 1,5а;
  • Пров. Смілий, 1 — 16;
  • Ак. Гамалії, 23 — 82;
  • Трамвайна, 1 — 24;
  • Тролейбусна, 1 — 42;
  • Пров. Вишневий, 46 — 50;
  • Пров. Електричний, 4а,б;
  • Пров. Трамвайний , 2.
  • Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;
  • Ждахи (Васнецова), 21;
  • Д.Донського, 24 — 75;
  • Жаботинського, 48 — 52;
  • Левкоєва, 1 — 12;
  • Петрашевського, 70;
  • Прорізна, 1 — 23;
  • Рожева, 1 — 40;
  • Ромашкова, 5 — 13;
  • Рясна, 23 — 75;
  • Сакко, 1 — 26;
  • Пров. 1-й Тупиковий, 2;
  • Пров. Михайла Слабченка (2-й Васнецова), 3 — 12;
  • Пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. Журналісти Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.

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