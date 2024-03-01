В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла
Сьогодні, 1 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Заболотного, 57 — 59;
- С. Палія, 93;
- Бочарова, 13.
Південний РЕМ:
- Довга, 33 — 53;
- Зелена, 8 — 82;
- Люстдорфська дор., 211 — 240;
- Офіцерська, 10 — 38;
- Петриківська (Псковська), 3 — 15;
- С.Яхненка, 10 — 47;
- Пров. 1-й Офіцерський, 15б;
- Пров. 2-й Офіцерський, 2 — 10;
- Пров. 1-й Сирітський, 1 — 9;
- Пров. 2-й Сирітський, 1 — 6;
- Пров. Опішнянського (Псковський), 16;
- Пров. Сирітський, 1,5а;
- Пров. Смілий, 1 — 16;
- Ак. Гамалії, 23 — 82;
- Трамвайна, 1 — 24;
- Тролейбусна, 1 — 42;
- Пров. Вишневий, 46 — 50;
- Пров. Електричний, 4а,б;
- Пров. Трамвайний , 2.
- Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;
- Ждахи (Васнецова), 21;
- Д.Донського, 24 — 75;
- Жаботинського, 48 — 52;
- Левкоєва, 1 — 12;
- Петрашевського, 70;
- Прорізна, 1 — 23;
- Рожева, 1 — 40;
- Ромашкова, 5 — 13;
- Рясна, 23 — 75;
- Сакко, 1 — 26;
- Пров. 1-й Тупиковий, 2;
- Пров. Михайла Слабченка (2-й Васнецова), 3 — 12;
- Пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. Журналісти Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.
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