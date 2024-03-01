В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 1 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

Заболотного, 57 — 59;

С. Палія, 93;

Бочарова, 13.

Південний РЕМ:

Довга, 33 — 53;

Зелена, 8 — 82;

Люстдорфська дор., 211 — 240;

Офіцерська, 10 — 38;

Петриківська (Псковська), 3 — 15;

С.Яхненка, 10 — 47;

Пров. 1-й Офіцерський, 15б;

Пров. 2-й Офіцерський, 2 — 10;

Пров. 1-й Сирітський, 1 — 9;

Пров. 2-й Сирітський, 1 — 6;

Пров. Опішнянського (Псковський), 16;

Пров. Сирітський, 1,5а;

Пров. Смілий, 1 — 16;

Ак. Гамалії, 23 — 82;

Трамвайна, 1 — 24;

Тролейбусна, 1 — 42;

Пров. Вишневий, 46 — 50;

Пров. Електричний, 4а,б;

Пров. Трамвайний , 2.

Миколи Куліша (Ванцетті), 1 — 52;

Ждахи (Васнецова), 21;

Д.Донського, 24 — 75;

Жаботинського, 48 — 52;

Левкоєва, 1 — 12;

Петрашевського, 70;

Прорізна, 1 — 23;

Рожева, 1 — 40;

Ромашкова, 5 — 13;

Рясна, 23 — 75;

Сакко, 1 — 26;

Пров. 1-й Тупиковий, 2;

Пров. Михайла Слабченка (2-й Васнецова), 3 — 12;

Пров. Гіацинтовий (Ванцетті), 13.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. А вже з квітня одесити мають бути готові бачити збільшені цифри у платіжках. Журналісти Новини.LIVE зібрали основні зміни, які відбудуться у комунальних тарифах.