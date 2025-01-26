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В Одессе отключили электроснабжение — кто остался без света

26 января 2025 09:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 26 января: адреса и график работ
Энергетик чинит сеть. Фото: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 26 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 19:00.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

  • ул. Гранатная, 1-16б,
  • ул. Ивана Фунтового, 42-54,
  • ул. А.Вадатурского, 79-131,
  • ул. Йозефа Прибика, 7-49,
  • ул. Анны Михайленко, 18-51,
  • ул. Столярского, 4-Г,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25,29,35,
  • переулок Малиновский, 7.
  • ул. Иоганна Гена, 1-20,
  • ул. Апрельская, 1-33/1,
  • ул. Косяченко Алексея,
  • ул. Николая Лысенко, 1-27,
  • улица Сельская, 29-44,
  • ул. Тесс, 1-12а,
  • ул. Туристская, 7а,8а,8б,9,14,15.

Северный РЭС

  • ул. Республиканская, 226-343а,
  • ул. Хаджибейская дорога, 409, 427-515,
  • ул. Каменяров (Гладкова), 305а,307,309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 299, 299а, 299б, 305, 124а,

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:18 Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины

09:02 Остановка помощи США — дипломаты просят об исключении для USAID

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