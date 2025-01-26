Відключення світла в Одесі 26 січня: адреси та графік робіт

В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла
У неділю, 26 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00.
Про це у неділю, 26 січня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
- вул. Гранатна, 1-16б,
- вул. Івана Фунтового, 42-54,
- вул. О.Вадатурського, 79-131,
- вул. Йозефа Прибіка, 7-49,
- вул. Ганни Михайленко, 18-51,
- вул. Столярського, 4-Г,
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1-15а, 25,29,35,
- пров. Малиновський, 7.
- вул. Іоганна Гена, 1-20,
- вул. Квітнева, 1-33/1,
- вул. Косяченка Олексія,
- вул. Миколи Лисенка, 1-27,
- вул. Сільська, 29-44,
- вул. Тесс, 1-12а,
- вул. Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15.
Північний РЕМ
- вул. Республіканська, 226-343а,
- вул. Хаджибейська дорога, 409, 427-515,
- вул. Каменярів (Гладкова), 305а,307,309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 299, 299а, 299б, 305, 124а,
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.
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