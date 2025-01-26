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В Одесі відключили електропостачання — хто залишився без світла

26 січня 2025 09:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 26 січня: адреси та графік робіт
Енергетик лагодить мережу. Фото: Укренерго
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 26 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00.

Про це у неділю, 26 січня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

  • вул. Гранатна, 1-16б,
  • вул. Івана Фунтового, 42-54,  
  • вул. О.Вадатурського, 79-131,
  • вул. Йозефа Прибіка, 7-49,  
  • вул. Ганни Михайленко, 18-51,
  • вул. Столярського, 4-Г,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25,29,35,
  • пров. Малиновський, 7.
  • вул. Іоганна Гена, 1-20,
  • вул. Квітнева, 1-33/1,
  • вул. Косяченка Олексія,
  • вул. Миколи Лисенка, 1-27,
  • вул. Сільська, 29-44,
  • вул. Тесс, 1-12а,
  • вул. Туристська, 7а,8а,8б,9,14,15.

Північний РЕМ

  • вул. Республіканська, 226-343а,
  • вул. Хаджибейська дорога, 409, 427-515,
  • вул. Каменярів (Гладкова), 305а,307,309, 112, 112б, 114, 118а, 295, 297, 299, 299а, 299б, 305, 124а,

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло

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