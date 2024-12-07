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В Одессе отключили воду — когда возобновят

7 декабря 2024 14:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 7 декабря: адреса и график
Нет воды в кране. Фото иллюстративное: pexels
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 7 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 23:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе временно ограничили водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Разумовская
  • ул. Мясоедовская
  • ул. Средняя
  • ул. Евгения Танцоры
  • пер. Анатри
  • ул. Ивана и Юрия Лип
  • ул. Инглези
  • ул. Ицхака Рябина

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ‚Космонавтов, 15;
  • ‚Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также из-за ремонтных работ часть одесситов осталась без света.

Одесса Одесская область водоснабжение Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

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