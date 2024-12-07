Отключение воды в Одессе 7 декабря: адреса и график

В Одессе отключили воду — когда возобновят
В Одессе сегодня, 7 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 23:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
Из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе временно ограничили водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Разумовская
- ул. Мясоедовская
- ул. Средняя
- ул. Евгения Танцоры
- пер. Анатри
- ул. Ивана и Юрия Лип
- ул. Инглези
- ул. Ицхака Рябина
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ‚Космонавтов, 15;
- ‚Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Одессе и области действуют стабилизационные графики отключения света. Также из-за ремонтных работ часть одесситов осталась без света.
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