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В Одесі відключили воду — коли відновлять

7 грудня 2024 14:45
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 7 грудня: адреси та графік
Немає води в крані. Фото ілюстративне: pexels
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 7 грудня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 23:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у суботу, 7 грудня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Через проведення ремонтних робіт на мережах та об’єктах водопроводу в Одесі тимчасово обмежили водопостачання за такими адресами:

  • вул. Розумовська вул. 
  • вул. М’ясоєдовська
  • вул. Середня 
  • вул. Євгена Танцюри
  • пров. Анатри
  • вул. Івана і Юрія Лип
  • вул. Інглезі
  • вул. Іцхака Рабіна

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Одесі та області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Також через ремонтні роботи частина одеситів залишилась без світла.

Одеса Одеська область водопостачання Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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