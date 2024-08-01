Отключение водоснабжения в Одессе сегодня, 1 августа: адреса

Отключение воды в Одессе 1 августа. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 августа, сотни жителей Малиновского района Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 21:30. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканал".

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Где нет воды

До 16:00 не будет воды:

р-н Дальние Мельницы — все дома;

До 21:30 не будет воды:

р-н Ближние Мельницы — все дома;

Спартаковская — все дома;

Минская — все дома;

Малиновского — все дома;

М. Бабаджаняна — все дома;

Туристская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 1 августа, тысячи жителей Одессы будут без воды из-за ремонтных работ. Подачу планируют полностью возобновить до 22:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут пересмотрены, грозят серьезные последствия.