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В Одесі відключили воду сьогодні — де саме

1 серпня 2024 12:18
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення водопостачання в Одесі сьогодні, 1 серпня: адреси
Відключення води в Одесі сьогодні, 1 серпня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 1 серпня, сотні жителів Малиновського району Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 21:30. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

До 16:00 не буде води: 

  • р-н Дальні Млини — усі будинки;

До 21:30 не буде води:

  • р-н Ближні Млини  — усі будинки;
  • Спартаківська  — усі будинки;
  • Мінська  — усі будинки;
  • Малиновського  — усі будинки;
  • М. Бабаджаняна  — усі будинки;
  • Туристська  — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні, 1 серпня,  тисячі жителів Одеси будуть без води через ремонтні роботи.  Постачання планують повністю відновити до 22:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води

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