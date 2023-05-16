В Одессе откроют центр для временного проживания ВПЛ

Елена Китайская, директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одессе близится открытие нового центра для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это будет двухэтажное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, в котором проходит ремонтные работы.

Об этом на брифинге рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

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Планируется, что новый центр, расположенный по улице Химической, будет открыт до конца июля. Он сможет одновременно принимать около 100 человек. Помимо обеспечения проживания центр также будет предоставлять различные услуги для ВПЛ.

"Это помещение 1,5 тысячи кв.м, сейчас там идет ремонт, и мы планируем, что этот центр для временного компактного центра проживания ВПЛ мы откроем до конца июля. Это двухэтажное здание, мы планируем, что там одновременно смогут проживать около 100 человек", — рассказала Елена Китайская.

Стоит отметить, что городские власти уже приобрели 6 квартир для ВПЛ, где сейчас проживают около 20 переселенцев. Впрочем, по данным должностного лица в Одессе зарегистрировалось около 70 тысяч ВПЛ, преимущественно из Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.

Напомним, в течение почти года работы Одесский муниципальный центр по трудоустройству сумел найти работу для 800 переселенцев. Сейчас в центре доступно еще тысяча вакансий.

Кроме того, в украинском правительстве рассказали о некоторых нюансах во время трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о подтверждении профессиональной квалификации.