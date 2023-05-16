В Одесі відкриють центр для тимчасового проживання ВПО

Олена Китайська, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

В Одесі наближається відкриття нового центру для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це буде двоповерхова будівля площею 1,5 тисячі квадратних метрів, в якій наразі проходить ремонтні роботи.

Про це на брифінгу розповіла директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.

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Планується, що новий центр, розташований на вулиці Хімічній, буде відкритий до кінця липня. Він зможе одночасно приймати близько 100 осіб. Окрім забезпечення проживання, центр також надаватиме різноманітні послуги для ВПО.

"Це приміщення 1,5 тисячі кв.м, зараз там триває ремонт, і ми плануємо, що цей центр для тимчасового компактного центру проживання ВПО ми відкриємо до кінця липня. Це двоповерхова будівля, ми плануємо, що там одночасно зможуть мешкати близько 100 осіб", — розповіла Олена Китайська.

Варто зазначити, що міська влада вже придбала 6 квартир для ВПО, де наразі проживають приблизно 20 переселенців. Втім за даними посадовиці в Одесі зареєструвалося близько 70 тисяч ВПО, переважно з Херсонської, Миколаївської та Донецької областей.

Нагадаємо, протягом майже року роботи Одеський муніципальний центр по працевлаштуванню зумів знайти роботу для 800 переселенців. Зараз у центрі доступно ще тисяча вакансій.

Крім того, в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.