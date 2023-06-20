В Одессе откроют Центр военного лидерства: чем он поможет ВСУ

Сергей Варламов и Иван Дьяченко. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Участники общественной организации "Строим Украину вместе", 126-я бригада территориальной обороны и Одесский национальный университет "Одесская военная академия" объявили об общем проекте — открытии Центра Военного Лидерства в Одессе. Его должны запустить уже через два месяца.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал боец ВСУ, инициатор и глава проекта Центра Военного Лидерства Сергей Варламов.

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Сергей Варламов отметил, что общественная организация и местная команда проекта самостоятельно обеспечили финансирование для создания Центра. С целью покрытия расходов на строительство бойцы 126-й отдельной бригады уже собрали более 750 тысяч гривен за один день сборов.

"Шесть месяцев назад у нас возникла такая идея создать факультатив по лидерству и менеджменту. А потом мы решили создать такой центр военного лидерства. Это был ответ за запрос со стороны солдат и офицеров, создать именно такой образовательный центр по западному образцу", — отметил администратор "Строим Украину Вместе" Иван Дьяченко.

Привлечены зарубежные специалисты

Сергей Варламов также добавил, что в рамках проекта были привлечены зарубежные специалисты, в частности Игаль Левин, бывший офицер армии обороны Израиля, для обучения будущих солдат, сержантов и офицеров Вооруженных Сил Украины.

"Фокус пока идет на будущих офицеров и курсантов факультета десантно-штурмовой подготовки и морской пехоты Одесской военной академии. У нас есть предложения о сотрудничестве от других учебных заведений, но пока мы не можем об этом говорить открыто. Приблизительно через два месяца мы полностью анонсируем нашу стратегию и видение. Но уже можно сказать, что есть большое количество людей, с которыми мы готовы сотрудничать", — подчеркнул Сергей Варламов.

Напомним, благодаря точному удару дрона-камикадзе, бойцы из подразделения "Ласточка" 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили вражеский блиндаж. Тем самым одесские гвардейцы в очередной раз продемонстрировали свое мастерство.