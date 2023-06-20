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В Одесі відкриють Центр військового лідерства: чим він допоможе ЗСУ

20 червня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі відкриють Центр військового лідерства: чим він допоможе ЗСУ
Сергій Варламов та Іван Дьяченко. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Учасники громадської організації "Будуємо Україну разом", 126-а бригада територіальної оборони та Одеський національний університет "Одеська військова академія" оголосили про спільний проєкт — відкриття Центру Військового Лідерства в Одесі. Його мають запустити вже через два місяці.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів боєць ЗСУ, ініціатор та голова проєкту Центру Військового Лідерства Сергій Варламов.

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Сергій Варламов зазначив, що громадська організація та місцева команда проєкту самостійно забезпечили фінансування для створення Центру. З метою покриття витрат на будівництво, бійці 126-ої окремої бригади вже зібрали понад 750 тисяч гривень за один день зборів.

"Шість місяців тому у нас виникла така ідея створити факультатив з лідерства та менеджменту. А потім ми рішили створити такий центр військового лідерства. Це була відповідь за запит з боку солдатів та офіцерів, створити саме такий освітній центр, за західним зразком", — зазначив адміністратор "Будуємо Україну Разом" Іван Дьяченко.

Залучені закордонні фахівці

Сергій Варламов також додав, що в рамках проєкту були залучені закордонні фахівці, зокрема, Ігаль Левін, колишній офіцер армії оборони Ізраїлю, для навчання майбутніх солдатів, сержантів та офіцерів Збройних Сил України.

"Фокус поки що йде на майбутніх офіцерів та курсантів факультету десантно-штурмової підготовки та морської піхоти Одеської військової академії. У нас є пропозиції про співпрацю від інших навчальних закладів, але поки що ми не можемо про це казати відкрито. Приблизно через два місяці ми повністю анонсуємо нашу стратегію та візію. Але вже можна сказати, що є велика кількість людей, з якими  ми готові співпрацювати", — підкреслив Сергій Варламов.

Нагадаємо, завдяки точному удару дрона-камікадзе, бійці з підрозділу "Ластівка" 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України знищили ворожий бліндаж. Тим самим одеські гвардійці вчергове продемонстрували свою майстерність.

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